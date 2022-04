Eslovênia agradece carinho dos fãs após eliminação do BBB 22: ''Serei grata eternamente''

CARAS Digital Publicado em 04/04/2022, às 18h36

Eslovênia Marques (25) está recebendo bastante carinho dos fãs desde que deixou a casa do BBB 22 neste último domingo, 3.

A ex-sister disputou o paredão contra Douglas Silva (33) e Paulo André (23), e deixou o reality show com 80,74% dos votos do público.

Na tarde desta segunda-feira, 4, Eslô compartilhou em seu perfil no Instagram uma foto com vários presentes que ganhou de seus fãs, e agradeceu o apoio e carinho.

"Sem explicação o que estou sentindo… Muito obrigada por todo esse carinho, serei grata eternamente por cada mínimo detalhe de tudo que vocês estão fazendo. Amo vocês, minhas Eslus!", escreveu a modelo na legenda.

"Maldição da Eslô"

Fora do BBB 22, Eslovênia participou do Bate-Papo BBB com Rafa Kalimann (29) na madrugada desta segunda-feira, 04, e durante a atração, ela ficou surpresa ao descobrir o surgimento do meme 'maldição da Eslô'. Desde o início do programa, a miss sentou ao lado de oito brothers que acabaram sendo eliminados em berlindas. "O problema era eu", brincou a ex-BBB.

