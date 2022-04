Eslô e Lucas trocam declarações após encontro em São Paulo

Ex-BBBs Eslô e Lucas publicam registros românticos após date especial

O que o BBB 22 uniu ninguém separa!

Parece que o relacionamento de Eslovênia (25) e Lucas Bissoli (31) está cada vez mais firme aqui fora da casa.

Inclusive, na última quinta-feira, 21, os dois curtiram um encontro super romântico e aventureiro em São Paulo.

No Instagram, cada um deles publicou um registro logo antes do date e, nesta sexta-feira, 22, compartilharam um vídeo com mais detalhes.

Na filmagem, eles contaram que fizeram um passeio de helicóptero para ver as luzes da cidade.

“Noite de milhões!”, escreveu o barão da piscadinha em seu post. “Minha melhor companhia”, afirmou a modelo.

Já na publicação em parceria, eles disseram: “Ontem nós tivemos uma das experiências mais lindas que poderíamos viver! Ver as luzes de São Paulo de cima e ainda aproveitar tudo ao lado de uma pessoa especial, foi surreal”.

Veja as imagens do encontro de Eslô e Lucas:

