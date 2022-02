Equipe de Vinícius, do BBB 22, se pronuncia após brother sofrer ataques homofóbicos na web

Após Vinícius sofrer ataques homofóbicos, a equipe do brother se pronunciou e informou que o jurídico foi acionado

03/02/2022

A equipe de Vinícius(24), do BBB 22, se pronunciar sobre os ataques homofóbicos que o brother sofreu na web após a festa do Líder Tiago Abravanel (34).

Em nota publicada no perfil do Instagram do cearense, a assessoria informou que falas de Eslovênia Marques (25) e Laís Caldas (30) foram atribuídas ao brother, e revelaram que o jurídico foi acionado para tomar todas as providências em relação aos ataques.

"Devido aos últimos acontecimentos, resolvemos fazer alguns esclarecimentos. Muitos estão colocando palavras na boca de Vyni na festa da última madrugada (3), falas vindas de Laís e Eslovênia estão sendo apontadas como de Vyni, o que está trazendo uma enxurrada de comentários negativos", começou a nota.

"Sobre o posicionamento dele dentro da casa com o casal Maria e Eliezer, ele sempre apoiou, e entendemos que nunca houve intenção dele em atrapalhar o relacionamento. Porém, entendemos aqui fora a reação do público com certas brincadeiras, mas, não podemos admitir as falas preconceituosas e homofóbicas que temos recebidos", acrescentaram.

A equipe ainda revelou que o jurídico foi acionado para tomar todas as providências. "Por isso, o jurídico do Vyni já foi acionado. Todos têm direito de gostar ou não de Vyni, mas homofobia é crime", finalizaram.

