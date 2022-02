Equipe de Laís entra na Justiça contra Maíra Cardi e a acusa de difamação: ''Laís merece respeito!''

Após comentários ácidos de Maíra Cardi em podcast, equipe de Laís abre processo contra a esposa de Arthur Aguiar

E não é só dentro do jogo que tem fogo no parquinho! Nesta segunda-feira, 21, a equipe de Laís Caldas (30), participante do BBB 22, utilizou as redes sociais da médica para responder aos comentários ácidos de Maíra Cardi (38) durante uma entrevista.

Conversando num podcast, a esposa de Arthur Aguiar (32) criticou aparência da sister e afirmou que ficou incomodada com, segundo ela, a atitude “dada” da morena com seu marido durante o confinamento, logo nos primeiros dias.

Em nota de repúdio, a equipe pediu primeiramente por respeito. “Existem pessoas que pregam falas de sororidade, empatia e empoderamento feminino, mas, na realidade, basta um homem e o sentimento de ameaça afetiva para o discurso mudar. A rivalidade feminina é isso! É sobre transferir suas inseguranças ao dizer que uma mulher quer ser a décima sétima amante do marido, ou que uma participante é ‘dada ou oferecida’, por acolher e abraçar esse mesmo marido, assim como fez com todos os participantes que entraram na casa”, escreveram.

“É inadmissível, em tempo algum, atacar alguém, principalmente falando de sua estética. Milhares de pessoas sofrem bullying e adoecem diariamente, por conta de comentários como esse. Sem contar as inúmeras que dão fim a própria vida, por terem seu emocional violentado todos os dias por comentários como esse, desde a infância. [...] Laís merece respeito!”, completaram.

De acordo com o time da sister, já houve contato com o departamento jurídico, que entrou com um processo contra Maíra Cardi por danos morais de calúnia, injúria e difamação.

