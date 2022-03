Equipe de Eliezer se pronuncia sobre acusação de assédio do brother em Jessilane

Após acusação de assédio em Jessilane, equipe de Eliezer se pronuncia

CARAS Digital Publicado em 03/03/2022, às 22h31

Na festa da noite de ontem, 02, a piscina que fica na área externa estava disponível para uso dos brothers, com direito a câmeras exclusivas. Em dado momento, todos estavam se divertindo e dançavam na água ao som de BTS.

Eliezer (31), então, começa a impedir a passagem de Jessilane Alves (26). A bióloga claramente desconfortável, tenta tirar os braços de Eliezer de sua frente e para "fugir" até outra parte da piscina. A situação se intensifica quando a sister começa a pedir para o brother parar, que a ignora: "Para, por favor, para!", dizia a professora.

O designer continua achando graça da situação e chega mais perto de Jessi, que grita: "Lina, me ajuda!". O brother chegou a se debruçar nas costas da professora, a encurralando no canto da piscina. A produção do programa, percebe o momento delicado e chama a atenção de Eliezer com sinal sonoro e mensagem nas Tv's distribuidas pela casa. Só assim o brother desiste da suposta brincadeira.

Durante a tarde de hoje, 3, a equipe que administra as redes sociais da bióloga publicou nota de repúdio à situação de ontem: "Até quando o não vai ser relativizado?(...) O que aconteceu na noite de ontem foi, visivelmente, uma invasão do espaço e privacidade de Jessi, que se mostrou incomodada".



Agora a noite, a equipe do Eliezer se pronunciou através do Instagram, publicando até vídeos para tentar comprovar a inocência do brother: "Eli vem sendo acusado na internet INJUSTAMENTE de ter cometido assédio, pelo fato de brincar com Jessilane na piscina [...] Assédio é um ato repudiável configurado como condutas abusivas exaradas por meio de palavras, comportamentos, gestos, escritos, E QUE TRAGAM DANOS à personalidade, à dignidade ou à integridade física ou psíquica de uma pessoa, DANO ESTE QUE NÃO HOUVE NO PRESENTE CASO..."

Confira a publicação completa:

