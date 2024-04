Equipe de Davi, do BBB 24, se pronuncia: ‘Ficamos consternados’

Equipe de Davi, do BBB 24, escreve nota oficial após ver o comentário de uma médica sobre a saúde mental do brother

A equipe do brother Davi, do BBB 24, se pronunciou por meio de um post oficial nas redes sociais dele após ver uma médica falando sobre a saúde mental do rapaz. O episódio aconteceu no podcast Na Onda da Toada e a médica teria feito um diagnóstico sobre o rapaz. Porém, a equipe dele repudiou a atitude e solicitou uma retratação.

"Aos Responsáveis pelo Podcast "Na Onda da Toada", Nós, Equipe do participante Davi Brito, viemos por meio desta expressar nosso repúdio às práticas veiculadas no episódio recente de seu programa intitulado "Na Onda da Toada". Ficamos consternados com a maneira irresponsável com que foi tratado um assunto tão sério e delicado como saúde mental, mais especificamente o diagnóstico de Narcisismo. O episódio em questão expôs uma suposta médica que, ao proferir um diagnóstico gravíssimo de Narcisismo sem qualquer embasamento científico ou profissional adequado, demonstrou total despreparo e falta de ética. Diagnosticar distúrbios mentais sem os devidos estudos, laudos e exames médicos é não apenas irresponsável, mas também perigoso, contribuindo para estigmas e desinformação que prejudicam diretamente a saúde e o bem-estar daqueles que são afetados", escreveram.

E completaram: "A saúde mental é um assunto de extrema importância e delicadeza, que deve ser tratado com respeito e embasamento científico. É imperativo que os profissionais de mídia, incluindo produtores de podcasts como o seu, ajam com responsabilidade e ética ao abordar temas tão sensíveis, evitando disseminar informações errôneas e prejudiciais. Portanto, exigimos retratação pública por parte do programa "Na Onda da Toada" em relação ao episódio mencionado, bem como um compromisso de adotar práticas mais responsáveis e éticas em futuras produções".

Davi é o novo líder do BBB 24

Na noite deste domingo, 7, Davi venceu a prova do líder do BBB 24. A dinâmica aconteceu logo depois da eliminação de Giovanna no paredão e exigiu agilidade dos participantes.

Na prova, os participantes sortearam a ordem de jogo. Nas três etapas, eles fizeram jogos de golfe. Eles só passavam para a próxima etapa quem completasse o caminho com menos tacadas na bolinha. O vencedor foi quem usou menos tacadas na terceira etapa.

O vencedor Davi conquistou a liderança e ainda ganhou o prêmio de R$ 100 mil. Enquanto isso, a sister Alane foi quem ficou por último na primeira etapa e foi direto para o paredão.