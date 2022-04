Enquete BBB: Segundo parciais, Arthur Aguiar deve o escolhido para ir ao "Quarto Escuro"

Votação em enquete da CARAS Digital e de outros sites apontam Arthur Aguiar como o mais votado no paredão falso, enfrentando Gustavo, Lina e Eliezer

O primeiro paredão falso do Big Brother Brasil está definido! Os participantes que vão para a votação popular são: Arthur Aguiar (33), Eliezer (31), Gustavo Marsengo (31) e Linn da Quebrada (31).

Última formação de paredão

Ainda na Prova do Líder, 04, a votação começou com a indicação do líder Paulo André (31) em Linn da Quebrada. Por contragolpe, a sister, indicada pelo atleta, puxou Gustavo Marsengo para a berlinda

Jessilane Alves (26), após vencer dinâmica extra de sorte, também teve que colocar alguém no paredão e escolheu Arthur Aguiar. Pela casa, Eliezer e Pedro Scooby (33) empataram, com quatro votos. Como líder, Paulo André desempatou, colocando o designer na berlinda.

Confira aqui os resultados parciais das enquetes

Segundo enquete feita pela CARAS Digital, Arthur Aguiar deve ser o escolhido para ir ao "Quarto Escuro", bem acima dos demais. Gustavo Marsengo, Linn da Quebrada e Eliezer, atrás, ficariam aliviados nos primeiros momentos, mas nos próximos dias, não iriam gostar tanto do resultado.

Na enquete, Arthur aparece com 77,55% dos votos, seguido por Gustavo, com 12,78%, Lina, com 7,72%, e por último, Eliezer, com 1,95%.

Em resultado parcial divulgado pelo Votalhada, blog que acompanha enquetes divulgadas em sites, blogs, twitter e youtube que comentam sobre o reality, Gustavo chegaria mais próximo da porcentagem de Arthur. Enquanto o ator aparece com 54,55% dos votos, o advogado se aproxima com 36,54%. Na pesquisa, Lina e Eli ainda ficam bem distantes, com 7,43% e 1,28% dos votos, respectivamente.