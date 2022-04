Enquete BBB: Parciais apontam que Natália Deodato será a décima terceira eliminada do reality

Votação em enquete da CARAS Digital e de outros sites apontam Natália Deodato como a décima terceira eliminada do programa, enfrentando Gustavo Marsengo e Paulo André

CARAS Digital Publicado em 11/04/2022, às 20h27

Na noite de terça-feira, 12, acontecerá a décima terceira eliminação do BBB 22! Gustavo Marsengo (31), Natália Deodato (22) e Paulo André (23) disputam a preferência do público para seguirem no reality show.

Última formação de paredão

Ainda na Prova do Líder, 11, a votação começou com a indicação do líder Eliezer (31) em Paulo André. Pela casa, Natália Deodato foi a que mais recebeu votos, 5, e também se juntou a berlinda.

No jogo dedo-duro, durante a formação de paredão, Eliezer tirou Paulo André na urna e o brother pediu para saber em quem Natália Deodato havia votado. Conforme a dinâmica da semana, portanto, a mineira teve o direito de indicar alguém ao paredão. Gustavo Marsengo foi o escolhido.

Confira aqui os resultados parciais das enquetes

Segundo enquete feita pela CARAS Digital, Natália Deodato deve ser a décima terceira eliminada do programa, com elevada porcentagem.

Na enquete, Natália aparece com 88,87% dos votos, seguida por Gustavo, com 8,84%, e por último, Paulo André, com 2,29%.

Em resultado parcial divulgado pelo Votalhada, blog que acompanha enquetes divulgadas em sites, blogs, twitter e youtube que comentam sobre o reality, o cenário fica um pouco melhor para a designer de unhas, aparecendo com 84,44% dos votos. Hoje, o ranking é liderado por Laís Caldas (30), a nona eliminada do programa com 91,25% dos votos. Na pesquisa, o advogado e o atleta olímpico aumentam suas taxas para 11,58% e 3,98% dos votos, respectivamente.