Enquete BBB: Parciais apontam que Gustavo Marsengo será o décimo quinto eliminado do reality

CARAS Digital Publicado em 19/04/2022, às 09h00 - Atualizado às 09h20

Na noite desta terça-feira, 19, acontecerá a décima quinta eliminação do BBB 22! Eliezer (31), Gustavo Marsengo (31) e Paulo André (23) disputam a preferência do público para seguirem no reality show.

Mas, nesta reta final do reality show, só um fica! E os espectadores e fãs são responsáveis pela escolha.

Última formação de paredão

A votação começou com a indicação do líder Pedro Scooby (33) em Eliezer. Pela casa, no confessionário, Gustavo Marsengofoi o mais votado, com quatro. Por contragolpe, o curitibano puxou Paulo Andrépara a berlinda.

Confira aqui os resultados parciais das enquetes BBB

Segundo enquete feita pela CARAS Digital, chegou a hora para Gustavo!

Na enquete, o participante, que entrou depois de todos os demais e ficou na Casa de Vidro montada no jardim, mas conquistou não somente o público como os brothers que estão na reta final do programa, aparece com 50,19% dos votos, seguido por Eliezer, com 35,96%, e por último, Paulo André, com 13,84%, de um total de 26.855 votos computados até 9h de hoje.

Em resultado parcial divulgado pelo Votalhada, blog que acompanha enquetes divulgadas em sites, blogs, twitter e youtube que comentam sobre o reality, o cenário fica ainda mais acirrado. Melhor para o curitibano, aparecendo com 48,14% dos votos. Na pesquisa, o designer aumenta sua taxa para 41,48%, enquanto o atleta olímpico diminui para 10,38% dos votos.

Ainda dá tempo de votar! Dê sua opinião sobre quem será eliminado!