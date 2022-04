Enquete BBB: Parciais apontam que Arthur Aguiar será o grande campeão do reality

Votação em enquete da CARAS Digital e de outros sites apontam Arthur Aguiar como o vencedor do programa, enfrentando Douglas Silva e Paulo André

CARAS Digital Publicado em 25/04/2022, às 22h25

É dia do último Jogo da Discórdia do BBB 22! Falta apenas um dia para a Grande Final do reality. Após a eliminação de Eliezer(31) na noite de ontem, 24, Arthur Aguiar (31), Douglas Silva (33) e Paulo André (23) se tornaram os finalistas que vão disputar o prêmio de R$1,5 milhão.

Formação da final

Na noite deste domingo, Eliezer (31) disputou o paredão contra Arthur Aguiar (33) e Douglas Silva (33) e deixou a casa com 65,76% dos votos.

Após a eliminação do brother, os finalistas começaram a saltar pelo gramado e, depois, fizeram uma brincadeira: atenderam ao Big Fone, como se a "final" estivesse ligando para cada um deles.

Confira aqui os resultados parciais das enquetes

Segundo enquete feita pela CARAS Digital, Arthur Aguiar deve ser o grande campeão do programa, com grande porcentagem. Hoje, o ranking é liderado por Fael Cordeiro, do BBB 12, com 92% dos votos.

Na enquete, Arthur aparece com 75,34% dos votos, seguido por Paulo André, com 20,29%, e por último, Douglas Silva, com 4,36%.

Enquete BBB: Quem você quer que vença o reality: Arthur Aguiar, Douglas Silva ou Paulo André? Arthur Aguiar

Douglas Silva

Paulo André

Em resultado parcial divulgado pelo Votalhada, blog que acompanha enquetes divulgadas em sites, blogs, twitter e youtube que comentam sobre o reality, Paulo André cresce bastante e chegaria mais próximo da porcentagem de Arthur. Enquanto o ator aparece com 58,24% dos votos, o atleta se aproxima com 36,68%. Na pesquisa, DG ainda fica bem distante, com 5,08% dos votos.