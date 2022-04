Enquete BBB: Parciais apontam Eliezer como o próximo competidor a deixar a casa do BBB 22

A enquete feita pela CARAS Digital e outros sites apontam o designer como o próximo eliminado

CARAS Digital Publicado em 23/04/2022, às 17h04

Com a chegada do último paredão do BBB 22, neste próximo domingo 23, a disputa para saber quem não vai chegar na final do reality-show está entre Arthur Aguiar (33), Douglas Silva (33) e Eliezer (31).

O atleta Paulo André (23) foi consagrado como o primeiro finalista da edição de 2022 do programa após ganhar a polêmica prova de resistência.

Parciais da enquete!

A enquete feita pela CARAS Digital aponta o designer Eliezer como o próximo competidor a deixar a casa mais vigiada do Brasil no domingo.

Com 11.167 votos computados na tarde deste dia 23, a votação aponta que o único participante do grupo Pipoca na casa recebeu 46,26% dos votos.

Já o blog Votalhada mostrou, a partir de pesquisas feitas em diversos sites, que Eli pode sair com 40% dos votos.

Em uma parcial que levou em conta 1.077.686 votos, o único membro do quarto Lollipop que ainda não foi eliminado, irá sair da casa do BBB com 40,22% dos votos.

