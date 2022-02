'Encontro' mostra espiadinha no BBB ao vivo e brothers assustam Fátima com palavrões:

A espiadinha ao vivo no BBB mostrou Paulo André conversando com Pedro Scooby e soltando um palavrão

A espiadinha no BBB 22 durante o 'Encontro' deu o que falar na web!

Na manhã desta quarta-feira, 23, Fátima Bernardes (59) fez a típica espiadinha no BBB 22, mas ficou sem graça ao ouvir uma conversa entre os brothers.

Só foi colocar na conversa entre Paulo André (23), Pedro Scooby (33) e Lucas Bissoli (31) que o atleta soltou um palavrão na conversa: "Um zé ***** estiver falando", disse Paulo.

Em seguida, a espiadinha foi interrompida por Fátima, que ficou sem graça com a situação: "Meu Deus, vamos voltar, gente?", disse.

E claro, o vídeo do momento repercutiu na web e os fãs do reality começaram com os memes: "Morri com a Fátima", disse um. "Não acredito hahah", comentou outro.

