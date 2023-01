BBB: Emily afirma que não recebeu suporte da Globo após sua edição traumática

Emily viveu relacionamento tóxico com o médico Marcos no BBB 17 e afirma não ter tido ajuda da emissora

A ganhadora do BBB em 2017, Emily Araújo, afirmou que a Globo não prestou nenhum apoio para ela e sua família após o relacionamento tóxico que viveu com o médico Marcos Harter.

"Eu não tinha suporte psicológico. Nem antes, nem depois. Eu que arquei com tudo. Só estávamos eu, meu pai e minha irmã na delegacia. A Globo nem falou com a gente", disse em uma entrevista ao jornalista Leo Dias.

Emily aconselhou as mulheres vítimas de violência doméstica, mesmo tendo desistido do processo contra o ex-BBB. "Foi uma grande falha, por total medo e falta de informação. Hoje eu falo: não façam isso, mulheres. Mas eu tinha medo de ter que encontrá-lo de novo. Hoje eu sei que no processo não é necessário", completou.

Ela ainda afirmou que ir para o BBB é uma troca: sua saúde mental pelo prêmio. "Algumas pessoas próximas vieram me perguntar se deveriam ir para o BBB, minha resposta é e sempre vai ser: se tua sanidade mental vale a chance de ganhar 1,5 milhão vai!". Ela ainda afirmou que ficou traumatizada após o caso: "tinha medo de tudo".

