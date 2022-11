Emilly Araújo aparece com amiga que debocha de participantes do Big Brother 17 em vídeo polêmico

A campeã do Big Brother Brasil 17 aparece em vídeo com amiga ironizando colegas de confinamento

A grande ganhadora do Big Brother 17, reality show da Rede Globo, Emilly Araújo (26), decidiu causar! Nesta quinta-feira, 24, a influenciadora apareceu em um vídeo gravado por uma amiga debochando sobre os outros participantes do programa que foi ao ar em 2017.

“Quem estava no Big Brother quando você ganhou?”, questiona a amiga, que no vídeo, é identificada como Cybelle. “Eu não sei”, disse, rindo, Emilly. “Só gente aleatória. Fala? Só gente aleatória. Não tinha ninguém que valia a pena”, continuou Cybelle. “Fala, cara. Quem estava lá? Só gente aleatória”, completou.

Emilly, tentando encerrar o assunto, responde à amiga, enquanto ria: “É você que está falando, Cybelle”. Porém, ela deixa a entender que não guardou nenhum dos colegas de confinamento do reality em seu coração.

O vídeo foi gravado após evento que Emilly Araújo compareceu, pois na gravação ela aparece ainda utilizando o abadá.

Para entrar no Big Brother 17, Emilly disputou a vaga com sua própria irmã gêmea, Mayla, que aparece no vídeo também. Porém, a decisão certa foi tomada, visto que, com 58% dos votos, a morena se tornou a vencedora da edição.

Emilly Araújo se manifesta sobre affair com Murilo Huff: ''Desnecessário''

A campeã do BBB 17 Emilly Araújo usou suas redes sociais para negar os rumores de que estava vivendo um affair com Murilo Huff. "Está faltando notícia no Brasil, hein? Estou falando desde o dia em que começaram essa fofoca que não existe absolutamente nada! Agora estou aqui recebendo hate desnecessário por causa de uma notícia sem fundamento nenhum", escreveu no Twitter.