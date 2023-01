Em show com vários sucessos no BBB 23, Anitta esquece a letra de música recente

Cantora Anitta cantava 'Boys Don't Cry' quando teve um branco; ela reagiu bem e continuou

A primeira festa do BBB 23 foi agitada com direito a beijos e show da cantora Anitta. Muito internacional, a diva deu o ar da graça no reality e agitou os brothers. A performance foi quase impecável, se não fosse por um motivo inusitado.

A estrela cantava seu hit recente em inglês 'Boys Don'y Cry', bem no comecinho, quando esqueceu a letra e nem disfarçou. "Ih, eu esqueci minha própria letra", disse com bom-humor.

Mas Anitta não se abalou, não. Brincou com a situação e continuou cantando esses e outros hits, incluindo a canção que a deixou no topo no começo da carreira, 'Show das Poderosas'. Vale lembrar que a musa se apresentou também para seu ex-peguete, Gabriel Tavares.

Antes começar o show na casa, ela disse que tinha contato com alguns brothers, como Bruna Griphao, mas afirmou que conhecia o Gabriel "menos do que nós imaginávamos"; dando a entender que o romance não foi tão longe como acreditamos. Vale lembrar inclusive que Griphao e o carioca ficaram nesta mesma festa.

Veja vídeo de Anitta: