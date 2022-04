Em dinâmica acirrada, Gustavo Marsengo vence a Prova do Líder do BBB 22 e assume o maior poder do reality

Após prova da noite, Gustavo conquistou a Prova do Líder e ainda poderá indicar brother direto no Paredão CARAS

Gustavo Marsengo (31) venceu a Prova do Líder da noite desta quinta-feira, 31, e ganhou, pela primeira vez, o maior poder no reality, podendo indicar alguém direto ao paredão, no próximo domingo.

Como foi a Prova do Líder

Os brothers começaram vestindo seus coletes com número, que significavam a ordem de cada um no jogo. Tadeu Schmidt (47), logo após, pediu para todos irem até a área onde a prova foi disputada.

Os brothers deveriam arremessar uma bola, através de uma plataforma, a fim de somar o maior número de pontos do alvo. Quanto mais próximo do centro maior era o número de pontos. Vencia quem tivesse a melhor pontaria e habilidade.

Nas cinco primeiras rodadas, todos participaram, mas só os três primeiros avançavam de fase. Douglas Silva (33), Gustavo Marsengo e Paulo André (23) se destacaram e avançaram na dinâmica.

Na segunda fase, os três iniciaram com seus pontos zerados. Douglas Silva atingiu 230, mas acabou saindo após os outros dois empataram na liderança com 250.

Nas três seguintes, os dois vivenciaram dinâmica acirrada, fazendo o mesmo número de pontos. Até que na quarta, Paulo André atingiu 130 pontos, mas foi superado pelos 150 do Gustavo.

Vencendo a Prova do Líder, o advogado ainda recebeu R$10 mil e um kit fármaco da empresa patrocinadora da dinâmica.

Após Prova do Líder, Gustavo Marsengo escolhe o VIP

Gustavo Marsengo, como líder, teve o direito de escolher duas pessoas para ficarem com ele no VIP da casa. Então, escolheu: Paulo André (23) e Douglas Silva (33).