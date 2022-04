Em dia de Paredão Falso, confira as vezes em que a dinâmica roubou a cena na casa do 'BBB'

Relembre os momentos mais icônicos do Paredão Falso, ao longo das últimas edições do 'BBB'

CARAS Digital Publicado em 05/04/2022, às 21h59

Hoje, 05, é dia de Paredão Falso na casa do BBB 22! Desde 2011, a dinâmica vem roubando a cena no programa, sendo muito esperada ao longo das edições.

Desta vez, Arthur Aguiar (33), Eliezer (32), Gustavo Marsengo (31) e Linn da Quebrada (31) participarão do paredão falso. O participante eliminado irá para o quarto secreto e poderá controlar a casa.

Antes de sabermos o resultado, partiu voltar no tempo e relembrar os momentos mais icônicos da dinâmica?

Carla Diaz - BBB 21

Na edição anterior, Carla Diaz (31) levou a melhor no Paredão Falso e acabou indo direto para o Quarto Secreto. Assim, ela assistiu ao dia a dia do confinamento por quase dois dias, ganhou informações preciosas para confrontar dentro da casa.

Em volta triunfal, a atriz ganhou um traje de dummy, entrou na casa obrigando os brothers a acordarem e se reunirem na área externa para revelar que estaria de volta ao game.

Gleici Damasceno - BBB 18

Depois de ser indicada pela líder, Gleici Damasceno (27) foi para o paredão falso no "BBB 18" na sexta semana do jogo. Gleici foi levada para um quarto secreto e acompanhou toda a movimentação da casa por uma televisão.

Dias depois, ela retornou ao convívio com os outros participantes e usou a clássica frase da personagem Clara, da novela “O Outro Lado do Paraíso", da TV Globo: "Você não sabe o prazer que é estar de volta".

Ana Paula Renault - BBB 16

O público se divertiu quando um dos grandes nomes daquela edição acabou "saindo" da casa em um paredão falso no BBB 16. Ana Paula (40) se jogou no chão e chorou quando descobriu que estava diante de uma berlinda fake.

Em seu retorno, acabou marcou sua passagem com o seu famoso bordão: "Olha elaaaaa!". A frase ficou eternizada na história do programa, após a jornalista voltar e gritar aos demais concorrentes sobre seu retorno.

Anamara - BBB 13

''Eu voltei, porque aqui é o meu lugar''... Foi assim, cantando uma música de Roberto Carlos, que Anamara (37) voltou para a casa mais vigiada do Brasil após um paredão falso na edição de 2013.

Anamara ganhou uma nova chance no reality. Além de ficar em um quarto especial, com direito a assistir os confinados, ela também voltou como Líder na terceira semana de jogo.

Mauricio - BBB 11

Mauricio, ou mais conhecido como MauMau, foi eliminado do programa no primeiro Paredão Falso da história do Big Brother Brasil.

Em sua volta ao confinamento, MauMau protagonizou uma das cenas mais emblemáticas da história do reality. Ele apareceu na sala e perguntou aos brothers: "Alguém viu meu chinelo por aí?". A surpresa levou os brothers à loucura.