Eliminados do BBB, Guimê e Sapato passam a madrugada em reunião: "Muito abalados"

Guimê e Sapato passam a noite na Globo reunidos com a direção; decisão foi tomada após pressão dos patrocinadores

Foram tensos os bastidores da eliminação de Cara de Sapato e MC Guimê do BBB23. Segundo as primeiras informações, Boninho e Rodrigo Dourado, diretor do programa, ficaram reunidos durante a madrugada com os eliminados.

As informações foram publicadas pelo jornalista Lucas Pasin, do UOL. Segundo ele, durante todo o dia a produção analisou as imagens. Patrocinadores do programa também ficaram atentos à repercussão nas redes sociais e cobraram uma posição da produção.

Ainda de acordo com o colunista, Guimê e Sapato estavam perplexos e tentavam entender o que rolou. "Eles estão muito abalados, e ficam tentando entender e justificar todo o ocorrido. A equipe toda ficou abalada”, disse uma fonte ouvida pelo colunista.

Após o fim das reuniões, Guimê foi para um hotel, enquanto o lutador seguiu para a casa do irmão.

MAIS RELATOS

Segundo outro relato, o marido de Lexa saiu aos berros dos estúdios onde são gravados o programa. Após deixar a casa na noite desta quinta-feira (16), ele teria ficado alterado e revoltado com a decisão da produção do programa.

As informações foram publicadas pelo 'Em Off', que diz que ele chegou a xingar a produção: “É por isso que ninguém nenhum famoso quer participar desta porcaria. Vocês me iludiram!”, teria dito o cantor sobre a situação que se viu envolvido.

Nas redes sociais, muitos fãs pediram a expulsão do brother, o que foi acatado pela produção.

Bruna Griphao opina sobre o caso

Em conversa com Dania Mendez, a loira afirmou que entendia que a mexicana achava que os meninos não fizeram por mal, mas que a expulsão representava algo maior que isso. "Se a gente deixa uma coisa dessas passar, a gente vai estar dizendo que tá ok coisas piores. É o exemplo. Por mais que ele não tenha sido agressivo, não tenha te encurralado num canto, só a atitude de roubar um beijo de alguém...", afirmou.