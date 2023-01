Eliminados do BBB 23 poderão enviar recados para quem ficar na casa

Eliminados do BBB 23 revelarão informações externas para participantes do reality. Saiba como isso vai acontecer

Vai pegar fogo! A edição 23 do BBB está recheada de novidades! Entre as atualizações, os eliminados da casa ganharam um destaque especial, com ações que podem mudar completamente o jogo. Pela primeira vez, os perdedores do reality terão o direito de enviar uma mensagem em vídeo com informações externas para um dos participantes da casa.

Mas não para aí! Boninho (61), diretor do programa, realmente teve a intenção de instaurar o caos com os upgrades da edição, já que a mensagem será exibida em um telão para a casa toda assistir! A equipe do programa ainda fez questão que a mensagem pudesse ser utilizada para diferentes fins, seja para enviar um conselho, ou plantar uma semente da discórdia ao revelar informações duvidosas para a casa.

É a primeira vez que os eliminados podem fazer parte do jogo de alguma forma, já que além de instruir um participante amigo a tomar uma decisão, o perdedor também pode confundir um adversário que ainda está na casa com a mensagem, uma estratégia para mexer com a cabeça dos jogadores e ajudar seus aliados.

Com tantas atualizações, o apresentador da atração Tadeu Schmidt (48) revelou que ainda não está por dentro de todas as novidades do programa e que precisará se adaptar novamente com tantas mudanças: "No ano passado, eu estava muito atento em entender tudo e focado em experimentar, em descobrir... Agora, não. Já sei como as coisas funcionam e estou ansioso para curtir muito desde os primeiros momentos”, contou.

Os fãs do reality também podem se preparar, pois a Globo já adiantou um Spoiler e disse que o público terá um papel decisivo em algumas dinâmicas na primeira semana do programa, que estreia na segunda-feira, 16, com os 22 participantes de uma vez.

Novos poderes prometem caos no BBB 23!

Além das novidades recém-divulgadas, o reality também contará com dois novos poderes, que devem ajudar a casa a instaurar o fogo no parquinho: o Poder Coringa, um card com benefícios exclusivos que será comprado em um leilão com estalecas, além de uma central de controle total para o líder da semana, que poderá acordar a casa na hora que quiser e descobrir quantos votos já levou para ir ao Paredão.