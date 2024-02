Eliminado do BBB, Luigi revela projetos para 2024: 'Quero muita coisa'

Em entrevista à CARAS Brasil, o sexto eliminado do BBB 24 também contou sobre a adaptação após ter deixado o reality global

Sexto eliminado do BBB 24, Lucas Luigi (28) já tem planos para o futuro agora que está fora da casa mais vigiada do Brasil. Vendedor e instalador de pisos, ele pretende seguir no caminho da arte: quer começar a atuar e criar projetos culturais para sua comunidade.

"Quero muita coisa em pouco tempo, essa é a verdade [risos]. E estou conseguindo", conta o ex-participante do BBB à CARAS Brasil. "Quero atuar, começar meus projetos culturais dentro da favela e ao redor também, fazer as coisas acontecerem."

O ex-brother não esconde a decepção em ter saído cedo do reality. Ele diz que gostaria de ganhar o prêmio de R$ 3 milhões para conseguir sair do aluguel e acrescenta que, caso tivesse a oportunidade de voltar para o reality, teria atitudes diferentes e tentaria se impor mais.

Luigi recorda que não acreditava que entraria no BBB, e por isso, não teve uma preparação intensa para participar da competição. "Para falar a verdade, eu não estava levando muita fé não. Foi um choque no dia, nem bolsa eu tinha pronta. Mas foi no momento certo."

Fora do programa, ele conta que tem recebido ataques nas redes, porém tem recebido também muito carinho. Para Luigi, a maior surpresa foi ter seu jeito de ser aceito pelo público, e ele diz que, agora, é comum receber pedidos de fotos até em Guadalupe, seu bairro no Rio de Janeiro.

Luigi foi o sexto eliminado do BBB 24, recebendo 7,29% dos votos para continuar na casa. Ele enfrentou Alane, Isabelle e Juninho na berlinda —brothers que estão novamente se enfrentando no Paredão desta semana, ao lado de Beatriz.

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE LUIGI, EX-PARTICIPANTE DO BBB: