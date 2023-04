Eliminado do BBB 23, Cezar Black abre o jogo sobre briga com Bruna: 'Pesado'

Cezar Black assiste à cena da briga aos gritos com Bruna Griphao e explica o que pensa sobre Larissa no BBB 23

Eliminado do BBB 23 na noite de quinta-feira, 13, o enfermeiro Cezar Black participou do programa Bate-Papo BBB e assistiu à cena de sua briga com Bruna Griphao, que aconteceu nesta semana. Ele definiu a discussão como: “Pesado, várias queixas”. Então, ele explicou o motivo da briga, que foi o comentário dele sobre a volta de Larissa na repescagem.

"Eu acho que quando a Larissa volta pro programa, ela teve realmente contato com o mundo externo, ela acaba que tem acesso à algumas informações que a gente não teve e isso ela trouxe pro jogo. Foi o caso da Domitila, que ela veio falar o que eu tinha feito ali na casa que ela se sentiu magoada", afirmou ele.

Então, ele contou como se sentiu com tudo isso. "A partir nesse momento, eu sempre senti que elas batiam muito nessa pauta, falando que eu era machista me acusando. Isso mexia muito comigo, até numa conversa que eu tive com a Domitila nos últimos dias ela acabou em falando: 'Black, você entregou seu ponto sensível pro inimigo usar contra você'. Então sempre que elas podiam elas vinham e atacavam naquele ponto", declarou.

Ele ainda comentou sobre ter sido chamado de machista. "Isso me deixava muito mal porque eu tinha muito medo de, por elas falarem tanto, as pessoas acabarem me vendo aqui fora como machista e eu nunca fui, eu sempre tive isso em mim, só que eu me perdi muito no jogo depois de várias acusações, vários apontamentos eu sinto que meu jogo entrou num ponto de retrocesso", afirmou.

Por fim, Cezar comentou sobre a sua reação durante a briga. "Eu não aguento ouvir algo sem reagir, sem falar: como assim, mas você também. Eu tentei manter a calma ali, falei até com o próprio Alface, que não jogava comigo, mas ele falou: 'Black, nessas horas é melhor você manter a calma, sair de perto'. E foram eles dois, então Alface quando sai do quarto ele fala: 'Black, vai pra lá'. Domitila: 'Black, senta pra você não cometer um erro aí então senta, respira fundo e fica tranquilo'", contou.

Saiba o que Tadeu Schmidt falou de Cezar no discurso de eliminação do BBB 23

Ao fazer o tradicional discurso de eliminação do BBB 23, Tadeu Schmidt falou sobre várias características de Cezar Black. Relembre:

"E o Cezar Black? Se tivesse que definir quem é esse cara que está no BBB, alguém diria: é o cara rodeado de amigos. Nunca se viu uma mensagem do Anjo tão salpicada de gente, um monte de pessoas queridas que queriam falar para ele. No entanto, qual foi a maior queixa do Black? Nunca foi prioridade de ninguém, sempre se sentiu sozinho. Ele clamou por uma parceria forte que nunca veio. Paradoxo terrível. Vou começar falando do Black. Cezar Black é um homem de tantos paradoxos. Esse brutamontes, com esse bíceps que parece uma coxa, ganha a vida cuidando das criaturinhas mais delicadas, recém-nascidas. Enfermeiro, das profissões mais queridas, é quem cuida da gente nos momentos mais difíceis, com a maior dedicação. É esse cara. Humilde, determinado, educado, correto. Imagina alguém no futuro que chega no hospital em um momento de sofrimento e vê que o enfermeiro é Cezar Black? Imagina a felicidade? Não porque é o Black famoso, do BBB, mas porque é o Cezar. Que tem mais sensibilidade do que músculos".

"Precisa pouco para fazer esse coração ficar mais apertado do que as roupas dele. Você não lembrava a última vez que seus pais te viram chorar, né? Agora está fácil. Chorou em show, chorou agora, chorou em paredão, chorou com a escultura do cachorrinho no jardim, chorou com hip hop, chorou de arrependimento, chorou de solidão, chorou baixinho e chorou tão alto que até assustou. Mas não é por causa desse coração que ele se esconde quando a discussão se apresenta, ele fala mesmo e quando é interrompido por alguém, ele repete até ser ouvido. Já passou do ponto em algum momento? Passou. Quantas pessoas pode dizer que nunca passaram do ponto no BBB? Mas se jogou de um jeito, às vezes literalmente, como quando arrancou um totem do chão ou quando venceu a prova arrancando a pele das mãos. Entre os enfermeiros tão queridos, um dos mais adoráveis. O que poderia levar a saída de alguém com esse perfil? Paradoxos. Ai preto, que agonia. Quem sai hoje é você, Cezar Black", finalizou.