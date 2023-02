Eliminada, Tina usa peruca que causou discórdia com Cezar Black no BBB 23

Fora do BBB 23, Tina Calamba colocou a peruca pra jogo e relembrou polêmica com Cezar

Fora da casa mais vigiada do Brasil, Tina Calamba (29) fez diversas revelações desde que foi eliminada e nesta quarta-feira, 13, a sister decidiu compartilhar em suas redes sociais qual foi a peruca que causou uma discórdia com o enfermeiro Cezar Black (34). Com muito bom-humor, ela falou sobre a polêmica.

Tudo começou durante o confinamento, quando Cezar se encantou pelo acervo de perucas da modelo e uma em específico, fez seus olhos brilharem. Foi então que o enfermeiro pediu que a colega emprestasse a lace para que ele pudesse se produzir, mas Tina negou o pedido e acabou ganhando uma bomba no queridômetro do dia seguinte.

Em um jogo da discórdia, Cezar chegou a revelar que guardou rancor pela atitude da sister: "Me senti ofendido nesse dia. Fiquei triste", disse. Tina rebateu o brother: "Está chateado por que não emprestei o meu cabelo? Meu amor, não emprestei nem para Aline, não empresto meus cabelos. Além de serem caros, são coisas pessoais minhas. Estou bem decepcionada com você".

Nos stories, Tina mostrou o item, uma lace de fios longos, cacheados e volumosos com uma foto sorridente: “Esse é o cabelo que o Cezar Black pediu emprestado. Ele realmente é lindo, né gente? Mas é um acervo meu e eu não emprestei nem para a Aline”, ela relembrou a dinâmica na casa.

Tina usa peruca que Cezar pediu emprestado - Reprodução/Instagra,

Fora do BBB, Tina e Lexa se encontram e falam sobre o game

No último domingo, 12, a cantora Lexa (27), esposa de MC Guimê (30), que está confinado no BBB 23, conheceu a ex-BBB Tina. As duas se encontraram antes de um bloco de carnaval da cantora, que agradeceu a ex-sister pelo apoio ao marido.

"Aaaah, Tina, que alegria te conhecer!! Obrigada por cuidar tão bem do MC Guimê , agora somos amigas, minha musa. Bora pro meu bloco, que já já saí!", escreveu Lexa ao legendar o post. A angolana brincou: "Meu Deus, hoje eu tô de conchinha com a Lexa.".