Eliminada no 'BBB 22', Natália Deodato recebe convite especial para desfilar no Carnaval 2022 com a Beija-Flor

Após deixar o programa, Natália Deodato foi recebida por Tadeu Schmidt e descobriu que é a convidada especial para desfilar com a Beija-Flor

CARAS Digital Publicado em 13/04/2022, às 01h05

Está encerrada a décima terceira eliminação do BBB 22! Natália Deodato(22) disputou o paredão contra Gustavo Marsengo (31) e Paulo André (23) e saiu com 83,43% dos votos.

Após deixar o programa, Natália foi recebida por Tadeu Schmidt (47) para o primeiro papo fora da casa. O apresentador deu boas-vindas e perguntou o que ela faria de diferente, caso pudesse entrar na casa de novo.

"Se eu tivesse a oportunidade de entrar de novo hoje, talvez, tentaria reduzir minha intensidade. Fico feliz por ter essa oportunidade de ter chegado até aqui, sou muito grata, acredito que seja muito difícil diminuir minha intensidade. Não tem como abandonar totalmente a mulher que a vida me tornou", respondeu Natália.

Natália convidada para desfilar na Beija-Flor

Antes de finalizar o bate-papo, Tadeu afirmou que um dos momentos mais inesquecíveis da ex-sister foi com a escola de samba Beija-Flor, do Rio de Janeiro. Nisto, revelou que Natália é a convidada especial para desfilar com a Beija-Flor neste carnaval.

Assim que um dummy entrou com a bandeira da escola de samba, o apresentador anunciou: "Você foi convidada para desfilar na Beija-Flor representando o 'BBB'. Uma situação super especial. Nós estamos arrepiados com tudo o que você representa. E não é no carnaval do ano que vem, não. É neste carnaval, que é na semana que vem".

A sister agradeceu: "Que honra! Obrigada 'BBB', obrigada Beija-Flor! Foi triste sair, mas estou muito feliz de receber tudo isso!"