Eliminada do BBB 22, Jade Picon conquista 19 milhões de seguidores e celebra na web

Jade Picon, ex-participante do BBB 22, alcança 19 milhões de seguidores nas redes sociais e agradece apoio dos fãs

CARAS Digital Publicado em 16/03/2022, às 16h52

Nesta quarta-feira, 16, Jade Picon (20) utilizou as redes sociais para celebrar mais uma conquista: os 19 milhões de seguidores.

A influenciadora fez um post de agradecimento pelo apoio dos internautas em sua carreira, que cresceu ainda mais durante sua passagem no BBB22.

Inclusive, dentre todos os participantes do reality, a morena, que já era bastante popular na web, continua com o título de mais seguida da edição.

“Oh baby, me atende! Batemos 19 milhões de seguidores e seguimos crescendo! Obrigada! Esse meu novo ciclo me trouxe muitas coisas maravilhosas, mas a mais preciosa foram vocês, meus furacõeszinhos. Feliz demais! Amo vocês”, escreveu ela na legenda do post.

Apesar da fama, a ex-BBB não teve decisões positivas para o público no reality e acabou sendo a sétima eliminada da edição com 84,93% dos votos num paredão contra Arthur Aguiar (33) e Jessilane (26).