Eliezer faz tatuagem em homenagem ao Big Brother Brasil: ''A maior viagem de todas''

Ex-BBB Eliezer eterniza sua experiência no reality show da TV Globo e explica significado do desenho ao exibir o resultado nas redes sociais

O ex-brother Eliezer (33), que participou do Big Brother Brasil 22, decidiu eternizar na pele sua experiência no reality show da TV Globo!

O designer compartilhou nas redes sociais, na quinta-feira, 09, o resultado da tatuagem que fez sobre o programa. Ele tatuou o robôzinho do BBB em seu braço esquerdo, em uma nave espacial abduzindo uma pessoa.

Na legenda da publicação, em seu perfil do Instagram, o influenciador contou que suas tatuagens representam suas histórias e viagens e definiu o reality como a "maior viagem de todas", explicando o significado do desenho.

"É indiscutível o que o BBB fez na minha vida. Já tem um ano que tudo aconteceu e, não sei se todo mundo sabe mas, minhas tatuagens são uma representação das minhas histórias e viagens. E estava faltando a maior viagem de todas que foi a minha abdução da vida real pra nave mãe BBB (não sei se essa expressão ainda é usada, mas na minha época de moleque 'nave mãe' era usada). Agora está eternizado, todo o meu carinho, amor e gratidão por essa oportunidade ímpar", começou o influenciador.

Eli também refletiu que se não fosse o Big Brother Brasil, ele não teria conhecido a também ex-BBB Viih Tube (22), com quem está esperando a primeira filha, a pequena Lua: "Se não fosse ela [a 'nave mãe'], não estaria vivendo tudo isso hoje, não teria encontrado a Viih e não teria minha Lua", disse ainda, agradecendo ao responsável pela tatuagem. "Obrigado ao artista, que esperei um ano para voltar para o Brasil e me tatuar", finalizou ele.

Nos comentários, o ex-brother Guilherme Napolitano brincou: "Gostei, vou fazer igual". "Demais", elogiou Rodrigo Mussi.

Recentemente, Eliezer surgiu conversando com a herdeira na barriga de Viih Tube. “Quando eu falo com a barriga, não consigo segurar a emoção não. A coisa mais linda do mundo é sentir minha filha, quando escuta minha voz já sabe quem eu sou”, babou o pai de primeira viagem.

Confira a tatuagem de Eliezer em homenagem ao BBB:

Ver essa foto no Instagram

Viih Tube reclama de dores na reta final da gravidez

Viih Tube desabafou sobre as dificuldades na gravidez. A influenciadora, que está com oito meses de gestação, contou que está lidando com fortes dores nesta reta final. "Estou com o olho super inchado hoje. Dormi meio mal. Estou com uma dor na lombar, bem ali onde a nenê faz pressão, sabe? Muito forte", explicou.

Ela aproveitou para pedir dicas de como aliviar a dor. "Mamães que já passaram por isso na gestação, estou aceitando dicas. Estou precisando, na verdade. Misericórdia", completou.

