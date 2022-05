Eliezer é ovacionado por fãs em shopping: ''Momento mais emocionante da minha vida''

Fora do BBB 22, Eliezer protagoniza momento especial em shopping de Volta Redonda

CARAS Digital Publicado em 03/05/2022, às 10h23

Eliezer do Carmo (32) já está de volta à sua cidade natal.

E, é claro que o ex-participante do BBB 22 foi recebido super bem pelos fãs ao chegar em Volta Redonda.

No Instagram, ele publicou um vídeo muito especial no qual apareceu em um shopping ao se encontrar com uma legião de torcedores.

No registro, é possível ver várias pessoas gritando o nome do designer e muito animadas ao tentarem encostar nele.

Durante a gravação, ele dá alguns abraços e tira fotos com as pessoas presentes.

“O momento mais emocionante da minha vida. O que foi isso? Sem palavras!”, escreveu na legenda do post.

Não demorou para que outras personalidades desta edição do reality deixassem comentários no post. “Sensacional”, disse Tadeu Schmidt (47). “Merece”, afirmou Bárbara Heck (29). “Tu merece”, apontou Eslô (25). “Merece demais!”, falou Vyni (24).

Veja o vídeo de Eliezer sendo recebido por fãs em shopping de Volta Redonda: