Eliezer, do BBB 22, conquista 1 milhão de seguidores no Instagram

A equipe do participante do BBB 22 comemorou a marca de 1 milhão de seguidores e agradeceu os fãs do brother

CARAS Digital Publicado em 23/03/2022, às 18h28

Eliezer (32) conquistou a marca de 1 milhão de seguidores no Instagram nesta quarta-feira, 23.

A equipe do participante do BBB 22 celebrou a chegada dos novos fãs e falaram sobre o carinho que o empresário está recebendo.

"O MILHÃO VEIO! Sempre soubemos que viria. Algumas pessoas podem questionar "demorou, né?" O que acontece é que sempre prezamos pela QUALIDADE do que a quantidade", afirmaram.

Em seguida, a equipe de Eliezer disse que eles fazem de tudo para atender o pedido de cada fã, já que foi um pedido do brother. "Zelamos pelo trabalho de formiguinha. Em responder cada fã, cada mensagem, cada inbox, cada pedido com amor e carinho, porque esse foi o maior pedido do Eli pra gente. Que cada um de vocês se sentisse abraçado por ele", acrescentaram.

Eles também agradeceram o carinho dos seguidores e pediram para os fãs seguirem torcendo por Eli no reality. "Estamos muito felizes por todo esse carinho que o Eli vem recebendo. Ele é desastrado, esquecido, desengonçado, atrapalhado, azarado... mas é esse jeitinho dele que faz a gente se apaixonar pela ingenuidade e pelo coração gigante que ele tem! Continuem na torcida e mandando boas energias, porque tá funcionando", finalizaram.

Vale lembrar que Eliezer escapou do último paredão do BBB 22. O brother estava na berlinda com Douglas Silva (33) e Laís Caldas (30). A sister deixou a competição nesta terça-feira, 22, com 91,25% dos votos.

Confira a publicação dos novos seguidores de Eli: