Eliezer comenta declaração de Natália sobre não estar apaixonada por ele: ''Casal que não era um casal''

No 'Mais Você', Eliezer comentou sua relação com Natália e revelou se deseja continuar o affair com ela fora da casa

CARAS Digital Publicado em 25/04/2022, às 10h25

Eliminado do BBB 22, Eliezer (31) participou nesta segunda-feira, 25, do Mais Você.

Em um bate-papo descontraído com Ana Maria Braga (73), o ex-brother comentou sobre sua participação no reality e falou sobre sua relação com Natália Deodato (22).

Após contar que se inscreveu no programa por insistência de uma amiga e de ter entrado sem saber que aquilo era um jogo de verdade, Eliezer falou sobre seus relacionamentos na casa.

Depois de ver a declaração de Natália falando que não estava apaixonada por ele e que não deseja continuar o affair aqui fora, o eliminado deu sua opinião.

"A minha relação com a Natália começou sem os dois entender um pouquinho, até um momento que a gente sentou pra alinhar, já pro final do jogo a gente se tornou amigos, estávamos juntos não só como um casal, um casal que não era um casal, a gente nunca teve uma expectativa aqui pra fora, porque era um mundo totalmente novo pros dois, não tinha expectativa, mas tenho um carinho imenso, ela me ajudou muito, esteve do meu lado, me apoiou bastante, independente de qualquer coisa", declarou ele.

Após sua eliminação, Eliezer viu os memes falando da possibilidade de Natália ter engravidado e o ex-BBB ficou assustado com a possibilidade.

Eliezer no Mais Você: