Eliezer abre coração sobre ataques após BBB: ‘Imagina reencarnar e vir como filho do Eliezer’

Ex-BBB Eliezer decide desabafar sobre ser diminuído durante gestação de Lua, sua filha com Viih Tube

Magoado, o ex-participante do Big Brother Brasil 22, Eliezer, usou suas redes sociais para desabafar sobre os ataques que sofre dos internautas desde que saiu do programa de confinamento. O influenciador de 33 anos de idade revelou que passou um ano sendo diminuído de todas as formas possíveis por seus haters.

“Desde que saí do BBB, passei um ano sendo diminuído de todas as formas na internet. Basicamente tudo era usado para me colocar como 'o mais feio', 'o pior homem', 'o zero a esquerda' e até o 'pior pai' antes mesmo da Lua nascer”, começou Eli, falando sobre a filha que tem com a ex-BBB e influenciadora digital, Viih Tube.

Mesmo acostumado com as críticas, o ex-BBB revelou que sofreu demais durante a gestação de Lua. “O que mais me machucou: todas as vezes que lia 'como pode a Viih Tube ter filho com o Eliezer', 'Imagina reencarnar e vir como filho do Eliezer', 'imagina você crescer e saber que seu pai é o Eliezer', entre outras frases que li durante os nove meses todos os dias”, completou.

Viih Tube fala sobre sexo na gravidez

Viih Tube também contou como foi durante a gestação, ela revelou que fez sexo até o último dia, mas que alguns períodos ficou sem fazer por conta do cansaço e até de candidíase. "Nos últimos meses, na minha opinião, papai e mamãe e de ladinho, e papai e mamãe com o homem fazendo o batman, né com o braço bem esticado sem encostar na barriga, porque dá muita aflição e aquela coisa muito cansaço, não foi minha prioridade nos últimos meses nem a do Eli e foi até o último dia antes dela nascer eu tava lá, mas assim no meu jeitinho, nas posições que eu me sentia confortável, quase que agendado também porque tinha muito sono", contou.

