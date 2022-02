Drauzio Varella comenta pegação entre Eliezer e Natália: ''Não pode beijar com herpes''

Drauzio Varella dá bronca em Natália e Eliezer, após noite de pegação entre os brothers

CARAS Digital Publicado em 17/02/2022, às 20h50

O clima entre Natália Deodato (23) e Eliezer (31) está quente dentro da casa do BBB22. Durante a segunda festa da líder Jade Picon (20), os dois protagonizaram um beijaço de novela e cenas quentes, chamando atenção dos outros brothers e da web.

O problema é que o designer está, há alguns dias, com herpes labial. Mesmo depois de orientado pela equipe médica, o brother continuou beijando, primeiro Maria (21) e depois a designer de unhas.

Na festa, a pegação com Natália, inclusive, chegou a machucar Eli. “Ai, sangrou! Sua boca está sangrando”, avisou Natália, assustada. Em seguida, os dois entraram na despensa para pegar uma pomada, assim, chamando atenção dos outros brothers e da web, Inclusive, de Drauzio Varella.

Sabendo da situação, o doutor se posicionou, através de seu perfil no Twitter: "Êeeee Eliezer! Não. Não pode beijar com herpes e é preciso ter alguns cuidados com a ferida."

O post veio acompanhado de uma foto de Drauzio fazendo cara de preocupação enquanto olha para a tela do computador.

Confira:

Hoje estamos igual a Déia (@NaoInviabilize): Êeeee Eliezer!



Não. Não pode beijar com herpes e é preciso ter alguns cuidados com a ferida. Falamos mais sobre isso aqui: https://t.co/V4BSRY6tINpic.twitter.com/UPaJORII79 — Portal Drauzio (@drauziovarella) February 17, 2022

Informações sobre o herpes

Segundo o Ministério da Saúde, o herpes é uma infecção causada pelo Herpes simplex virus. As localizações mais freqüentes, em que ele se manifesta, são os lábios e a região genital, mas pode aparecer em qualquer lugar da pele.

O vírus atravessa a pele e, percorrendo um nervo, se instala no organismo de forma inativa, até que venha a ser reativado. A reativação do vírus pode ocorrer devido a diversos fatores desencadeantes, tais como: exposição à luz solar intensa, fadiga física e mental, estresse emocional, febre ou outras infecções que diminuam a resistência orgânica.

Segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde), 67% da população mundial com menos de 50 anos tem o vírus da herpes labial, a maioria de forma assintomática. No Brasil, o número é ainda maior: mais de 90% da população já contraiu o vírus.