Douglas Silva fala de Arthur Aguiar: 'É muito atacado'

Douglas Silva comenta sobre as críticas para a vitória de Arthur Aguiar no BBB 22

CARAS Digital Publicado em 20/05/2022, às 12h28

O ator e ex-BBB Douglas Silva (33) abriu o coração ao falar sobre os comentários negativos que viu pela internet sobre o ator e cantor Arthur Aguiar (33), que foi o campeão do BBB 22. Em conversa com o colunista Leo Dias, do site Metrópoles, ele contou que não gostaria de estar no lugar do rapaz neste momento.

“Eu não queria estar na pele dele. É muito atacado. O preço é alto demais”, disse ele, que ainda completou: “Eu não entendo. Tem que torcer para todo mundo se dar bem. Saiu tem que ficar feliz, o sol está brilhando para todo mundo”.

Douglas Silva apoia rumores de Jade Picon em novela

Em uma entrevista no podcast Flow, Douglas Silva comentou sobre os rumores de que Jade Picon (20) pode participar da novela Travessia, de Gloria Perez (73). Ele contou que ficou feliz pela oportunidade na vida da colega de confinamento.

“Eu vi isso e achei muito f*da. Óbvio que se tem essa questão de como faz para tirar o DRT para trabalhar, mas ela ter sido convidada eu acho f*da. É uma menina que fala com o público, que não está assistindo televisão, só está na internet, então ela vai para a televisão para esse público olhar para a TV. Isso é bom, quando a televisão contrata uma pessoa dessas”, disse ele.

Por fim, ele declarou: “O sol está aí, ele brilha para todos, todos têm seu espaço. Vamos parar de falar dos outros e correr atrás do que é nosso”.