Douglas e Babu Santana aparecem se abraçando em vídeo e comovem a web

Em evento, Douglas Silva reencontra Babu Santana e publica registro emocionante

CARAS Digital Publicado em 30/04/2022, às 12h26

Finalista do BBB 22, Douglas Silva (33) parece estar vivendo momentos emocionantes após o último dia do reality.

E, atualmente, ele vem reencontrando e conhecendo várias pessoas.

Na madrugada deste sábado, 30, ao marcar presença no Baile da Vogue, o ator teve a oportunidade de rever Babu Santana (42).

Os dois fazem parte do elenco do filme Cidade de Deus, que foi ao ar em 2002.

No Twitter, D.G publicou um vídeo no qual apareceu dando um abraço demorado e comovente no ex-participante do BBB 20.

“Como a gente esperou por esse abraço: DG e Babu Santana”, escreveu na legenda.

Os fãs se animaram com a dupla. “Os maiores”, disse um internauta. “Amizade de milhões”, brincou outra. “Dois artistas incríveis ao qual sou fã”, afirmou um terceiro.

Veja o vídeo do reencontro entre Douglas Silva e Babu Santana: