Domitila diz que quebrou pacto com namorado no BBB 23

Ex-BBB Domitila contou também que pretende voltar a viver no Brasil após o reality show

Muito se falou sobre a identidade do namorado alemão de DomitilaBarros após ela dizer que era comprometida no BBB 23. Moritz Carlo não ficou muito tempo fora da mídia brasileira, mas era seu desejo, segundo contou a miss Alemanha.

"Ele me apoiou muito para participar do "BBB" sob a condição de que eu não falasse dele e que a foto dele não vazasse. Acabou que isso aconteceu. Tomou uma dimensão que ele nem consegue acompanhar. Ele falou que entende meu sonho, apoia tudo, mas que não quer estar nos holofotes. Eu respeito isso", contou ao jornal O Globo.

Falando sobre seus planos, ela contou que quer retornar ao Brasil, ainda mais em um momento de oportunidades após a passagem pelo reality show. "Morei na Alemanha por 17 anos. Foi lá que tive oportunidades. Por isso o "BBB" foi tão importante, porque pela primeira vez consegui a chance de contar a minha história e trabalhar aqui no Brasil. Minha família vive aqui, amo a minha terra, a minha língua e o meu povo. Sempre me esforcei muito para encontrar caminhos para voltar. Inclusive no ano passado me candidatei para o "BBB" como Pipoca", contou.

Deixou o posto de Miss Alemanha

"Eu não fui para o programa quando estava no final da minha carreira. Eu estava no auge, há seis meses como Miss Alemanha. Pedi para quebrar o contrato para ter a honra e o prazer de fazer o "BBB". Não me arrependo, porque imaginava os riscos. Nos três meses que passei lá, alguns candidatos fizeram a minha vida muito difícil, mas, por outro lado, o impacto que eu queria ter aqui fora acredito que conquistei", comemorou.