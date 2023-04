Domitila bomba após o BBB23, recebe convites e pode deixar o Brasil: "Uma loucura"

Domitila bomba após o BBB23 e deve faturar alto; veja o que está rolando

Eliminada do BBB23, Domitila Barros está com uma fila de propostas e chances de trabalho após o deixar o programa. Algumas delas são, inclusive, fora do Brasil.

Mas, segundo ela, tudo será estudado com muito cuidado. "Eu quero cantar, quero fazer muita coisa, quero conhecer as pessoas. Mesmo eu não tendo ganhado o BBB, eu fui entendendo nessa madrugada que tem muito amor aqui fora, tem muita gente que nem me conhece, mas se dedicou tanto. Tem gente que estava me ajudando até nas redes sociais, voluntariamente, porque se identificaram e queriam que essa história fosse contada. Então, quero muito conhecer essas pessoas e estar o mais próxima delas possível", contou ela.

A ativista social disse que o programa teve impacto fora do Brasil e que convides vieram de ao menos dois países. "Quero muito continuar no Brasil e realizar muitos sonhos aqui, mas hoje de manhã eu já recebi um convite para um projeto no Canadá, outro para um projeto na Austrália... está uma loucura!", contou ela.

Domitila deixou claro que seu sonho é continuar no Brasil, mas está avaliando as possibilidades. "Eu recebi muitas mensagens de pessoas de vários lugares. A gente que é brasileiro está em todo canto e eu sempre tive a história de ser mochileira, ficar para lá e para cá... Eu fiquei besta, porque não sabia que lá fora o programa estava tendo tanto impacto. Mas o desejo do meu coração é estar perto da família, aqui no Brasil, é poder ter uma chance aqui também. O Big Boss me deu a primeira e estou aberta para as próximas que virão. O coração quer estar aqui, se possível até no Rio de Janeiro, que eu nem conheço direito. Acredita que eu não conheço nem o Cristo Redentor?", questionou ela.

Segundo informações do jornalista Lucas Pasin, do UOL, ela também está na mira de agências de publicidade, que enxergam na sister um interesse grande. Ela também pode assinar contrato com uma agência de influenciadores.

REVELAÇÕES

Nesta quarta-feira, 19, Domitila Barros participou do tradicional café da Manhã no Mais Você com Ana Maria Braga, após ser eliminada do BBB 23 nesta última terça-feira, 18. Em sua participação pelo programa matinal, Domitila assistiu a uma cena de Bruna Griphao e Aline Wirley falando sobre ela. Ao ver o vídeo em que as sisters a criticavam, Domitila comentou que já imaginava.

“Se não me fala na minha cara, vai vir em sonho ou pelo vento. Quando me chamavam de biscoiteira... Vim pro Big Brother pra me mostrar mesmo. Eu incomodei muita gente, fazia para incomodar. A gente não se gosta e tá tudo bem”, comentou sobre as sisters que ainda estão no Top 5 do BBB 23.