Domitila Barros esbanja simpatia ao encontrar os fãs na porta da Globo

Ex-BBB Domitila Barros é flagrada durante conversa com os fãs antes de entrar na Globo para novas gravações

A ex-BBB e Miss Alemanha Domitila Barros esbanjou simpatia ao encontrar os fãs na porta de entrada dos estúdios da Globo. A estrela ficou rodeada pelos admiradores e fez questão de tirar fotos e abraçá-los antes de entrar na emissora para participar de gravações nos programas da emissora.

Domitila foi eliminada do BBB 23 na última terça-feira, 18, após entrar Amanda e Larissa na berlinda da rodada. O reality show chegará ao fim na próxima terça-feira, 25.

Após sair do reality show, ela refletiu sobre a experiência. "Quando eu saí, percebi que é muito importante ser Domitila em todas as suas facetas: A Domitila que erra, a Domitila que dança, a Domitila que canta. Por exemplo, tem gente do meu convívio que não sabia dessa música, é muito louco. Mas, hoje, o que eu levo é que sonhar é preciso. Eu queria muito ganhar o BBB, tanto é que muita coisa que aconteceu foi em função desse desejo de vencer o programa. E eu estou sentindo muito que eu alcancei as pessoas que era para ter alcançado, cumpri a missão que era para ser cumprida. E, como no ‘Big Brother’, a gente nunca sabe se vai sair no outro dia, a gente tem que valorizar um dia de cada vez, uma pessoa de cada vez. Quando a gente vê os números – mais de 100 milhões de votos – é absurdo, é mais da metade da população do Brasil. Então, é reavaliar esse impacto que é possível se ter, sim, na vida das pessoas. Eu queria, mesmo com os meus temas, levar um pouquinho de alegria, de inspiração, e percebi que não tem números para isso, o que é muito bom porque me dá vontade de fazer mais", afirmou.

Então, ela contou o que espera do futuro. "Eu quero cantar, quero fazer muita coisa, quero conhecer as pessoas. Mesmo eu não tendo ganhado o BBB, eu fui entendendo nessa madrugada que tem muito amor aqui fora, tem muita gente que nem me conhece, mas se dedicou tanto. Tem gente que estava me ajudando até nas redes sociais, voluntariamente, porque se identificaram e queriam que essa história fosse contada. Então, quero muito conhecer essas pessoas e estar o mais próxima delas possível. Quero muito continuar no Brasil e realizar muitos sonhos aqui, mas hoje de manhã eu já recebi um convite para um projeto no Canadá, outro para um projeto na Austrália... está uma loucura! Eu recebi muitas mensagens de pessoas de vários lugares. A gente que é brasileiro está em todo canto e eu sempre tive a história de ser mochileira, ficar para lá e para cá... Eu fiquei besta, porque não sabia que lá fora o programa estava tendo tanto impacto. Mas o desejo do meu coração é estar perto da família, aqui no Brasil, é poder ter uma chance aqui também. O Big Boss me deu a primeira e estou aberta para as próximas que virão. O coração quer estar aqui, se possível até no Rio de Janeiro, que eu nem conheço direito. Acredita que eu não conheço nem o Cristo Redentor?", declarou.

Fotos: AgNews