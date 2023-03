Domitila Barros atuou em filme alemão que será exibido no Festival de Cannes

A ativista social e modelo que está confinada no BBB 23, Domitila Barros também trabalhou como atriz em filme alemão

Nesta última quarta-feira, 1, o filme alemão “O Pavão” estreou e uma de suas estrelas não pode participar do evento. A atriz em questão é Domitila Barros, que está confinada no BBB 23.

A ativista social e modelo trabalhou no filme que estreou no país europeu esta semana e ainda será exibido no prestigiado Festival de Cannes em maio, época em que o BBB já terá acabado.

No longa, Domitila interpreta a personagem Indira, que vive um romance com Lutz. O casal que planejava tirar férias românticas, de repente se vê envolto em uma série de assassinatos.

Esse não é o único trabalho como atriz da Miss Alemanha. A sister do BBB 23 ficou famosa no país europeu por atuar na novela "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" [“Bons tempos, maus tempos].

Hoje foi a première de “Der Pfau” (O Pavão), filme alemão no qual Domitila atuou. O filme também será exibido no festival de Cannes! #BBB23pic.twitter.com/xVjP0Wy4xM — Domitila Barros 🦁 (@domitila_barros) March 1, 2023

Comparações!

Nesta sexta-feira, 3, Ricardo teve uma fala polêmica no Quarto Deserto ao comparar Domitila com a vencedora do BBB 21, Juliette.

“A Juliette tinha atitudes muito chatas. Ela era muito chata", comentou Ricardo em conversa sobre Domitila.