Após o BBB23, Domitila aceita convite e fecha parceria com cantor famoso: "Vou gravar"

Após o BBB23, Domitila aceita convite e conta aos fãs que vai estrear carreira musical no Brasil

Fora do BBB23, Domitila Barros aceitou o convite de um cantor famoso e vai gravar sua primeira música no Brasil. Bombando após sua participação no programa, ela disse sim ao funkeiro MC Poze do Rodo.

Foi a própria quem confirmou a informação nesta quarta-feira, 19. "Vou gravar uma música com o Poze!", disse ela ao gshow. A cantora e ativista social já tinha revelado durante o programa seu desejo de investir na carreira musical.

Ontem, o funkeiro se pronunciou nas redes sociais e pediu votos para que ela ficasse na casa. "Pega a visão einh rapaziada: vamos deixar a mana lá no bagulho, entendeu?", escreveu ele em seu perfil. Hoje, ele voltou a compartilahr uma mensagem na qual a torcida dos fãs pela parceria entre os dois.

Domitila Barros já tem uma música gravada, só que com um rapper internacional. Na casa, ela elogiou o funk e mostrou afinidade com o ritmo. "Pra mim, eles são poetas, são filósofos. Tem muita gente assim que eu gosto, mas o Poze foi um que, realmente, com quase todas as letras eu me identifico muito".

O Poze interagindo com a Domitila 🗣️🗣️🗣️ pic.twitter.com/D1GWCyBUny — Central Reality #BBB23 (@centralreality) April 19, 2023

Ricardo fala sobre Paredão Duplo: “Mereço chegar”

O biomédico Ricardo disputa sua estadia na casa mais vigiada do Brasil com a educadora física Larissa no primeiro paredão duplo do BBB23. Mas nesta quarta-feira, 19, o brother surgiu bastante tranquilo e afastou a possibilidade de uma eliminação ao avaliar sua trajetória no reality durante seu Raio-X.

"Top 5, estamos aí. Estou nesse duelo com a Lari. A única resposta que eu posso ter é ir nesse Paredão com ela, agora. É isso... Fiz meu jogo", ele iniciou seu vídeo diário no confessionário da casa e continuou: "Espero que vocês tenham entendido que não foi arrogância minha falar do Top 3”, Ricardo comentou sobre sua vontade de chegar ao pódio do reality.

“Sinto que mereço chegar. Muitas pessoas no Brasil sabem o meu valor. É assim que eu me vejo como jogador", Ricardo continuou e defendeu a sua estadia na casa. O sergipano também mostra que não está preocupado com a disputa: "A única coisa que eu tenho aqui é minha autoconfiança e ela não vai ser abalada”, disparou.