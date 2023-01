Dicesar comenta sobre arrepios que sentia com energia da casa do BBB

Ex-BBB Dicesar contou experiências sobrenaturais que passou durante sua edição do reality

O ex-bbb Dicesar participou do programa 'A Tarde é Sua' e falou sobre algumas percepções sobrenaturais que teve da casa.

Conversando com Sonia Abrão, o maquiador começou falando sobre o ar-condicionado da casa, que segundo ele é "de matar".

“Olha, eu vou confessar para vocês que o ar-condicionado [da casa] é de matar. Eu peguei uma infecção no ouvido e precisei conviver com ela por anos por causa do “Big Brother Brasil… Eu tomei muito remédio! Eu fiquei doente dentro do “BBB” por causa do daquele ar”, contou.

Gabriel Santana comentou sobre existir uma "energia pesada" na casa e essa cena foi passada para Dicesar assistir, ele então concordou. “Tem uma parte na cozinha, perto do quarto do líder que deixa a gente meio assim… É uma parte que arrepia a gente. Eu realmente não tinha visto isso. Foi na cozinha mesmo? Para ser mais exato, na minha época, era bem ali no local onde virou o quarto do líder, ali realmente arrepia. Eu vivi isso!”, perguntou sobre o lugar que Gabriel estava se referindo.

Segundo o maquiador, o andar de cima também seria "assombrado":“Tem uma parte também que ninguém fala. Ali, quando a gente sobe uma escadinha para lavar roupa no tanque, lá em cima, também é um lugar que arrepia a gente todinho. É uma coisa muito louca. Ali, já entrou macaquinho, gato, passarinho…”.

“Eu vou desvendar [o mistério]. Lá tem uma pintura da mata, porém, quando você sobe para lavar as roupas, a mata se mistura com a pintura. Daí vem bichos mesmo, além de ventos da floresta. Sabe, eu acredito muito nisso, até porque é uma mata pesada”, concluiu, deixando Abrão de boca aberta.

Veja cena de Gabriel Santana falando sobre energia da casa: