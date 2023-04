De volta? Globo bate o martelo e decide se Guimê, Sapato e Bruno estarão na final do BBB23

Globo bate o martelo e revela se os três terão uma nova chance; todos deixaram o programa em circunstâncias adversas

Prevista para ir ao ar no dia 25 de abril, a final do BBB23 terá todos os brothers da edição. Isso mesmo: após muito burburinho, a Globo já decidiu o que vai fazer com o trio Cara de Sapato, MC Guimê e Bruno Gaga.

Após deixarem a competição pela porta dos fundos, os três ganharam uma nova chance. Segundo a produção do BBB23, todos estão confirmados e vão aparecer na grande final do programa que entregará o maior prêmio de sua história. As informações são de Splash, do UOL.

Cara de Sapato e MC Guimê deixaram o programa no dia 17 de março após serem acusados de importunar Dania Mendez, participante de um reality mexicano que entrou na casa para participar de um intercâmbio.

Já o atendente de farmácia Bruno Gaga desistiu do programa e apertou o botão vermelho no dia 17 de fevereiro, pouco mais de quatro semanas após o início do reality. O brother explicou aos colegas de confinamento que não estava mais aguentando e que sente falta da família

REVELAÇÕES DE SAPATO

Cara de Sapato abriu uma caixinha de perguntas e respondeu às curiosidades dos fãs. Ao ser questionado, o atleta falou sobre como reagiu ao ver as cenas de suas crises de ansiedade durante sua participação do BBB 23.

"É uma coisa muito legal de trazer porque eu sei que tem muita gente que passa por isso, que sofre e sofre calado, né?", refletiu. Sapato ainda revelou que por muito tempo não procurou ajuda profissional e destacou que a terapia e a atividade física são essenciais para sua vida e para lidar com a ansiedade.

"Então, todo mundo que sofre com isso não pode deixar de buscar ajuda dos profissionais e atividade física, que vai te ajudar muito", aconselhou.

O atleta ressaltou ainda a importância de Amanda durante suas crises no programa. Os dois eram grandes aliados dentro do reality e a sister, por diversas vezes, ajudou o brother quando teve crise de ansiedade.