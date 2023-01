De biquíni, Yasmin Brunet faz live tomando banho e provoca: “Querem mais?”

Yasmin Brunet fez uma live enquanto tomava banho e surpreendeu os fãs

Yasmin Brunet (34) fez a internet pegar fogo na noite da última segunda-feira, 16. A influenciadora surpreendeu seus seguidores com uma live direto do banho, exibindo as curvas somente de biquíni. “Amei tomar banho com vocês hoje”, legendou a loira.

No vídeo, a influenciadora exibe os longos fios loiros no banho e empina o bumbum fazendo caras e bocas ao som da música “Sereia”, do rapper Orochi (23): “Querem que eu faça mais lives assim?”, questionou Brunet.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Yasmin 🌟🧜🏼‍♀️ (@yasminbrunet)

Nos comentários, a loira recebeu uma chuva de elogios: “Fico chocada com essa mulher falando que não vai à academia há um ano.... MEU DEUS. Ela é perfeita por natureza mesmo”, disse uma fã sobre o corpão de Yasmin. “A pessoa que eu queria no bbb”, comentou outra sobre uma possível participação da influencer no reality. “Eu fui feita na preguiça só pode”, brincou uma admiradora.

Yasmin Brunet fala sobre BBB 23: ‘Iria e causaria’

É oficial! Com a estreia do programa na última segunda-feira, 16, os fãs de Yasmin Brunet puderam se conformar e cessar as teorias de que a loira entraria na casa. Alguns dias antes, quando o elenco foi divulgado, a influenciadora aproveitou para se manifestar e brincar com os boatos de que participaria do reality.

Em suas redes sociais, Yasmin disse: “Eu não fui para o BBB, mas vocês sabem que eu super iria!’ e complementou, chamando a atenção do diretor do programa: "Inclusive fica a dica Boninho! Todo mundo sabe que eu iria e causaria, mas não foi dessa vez, gente. Não fui, tô aqui em casa”, brincou.