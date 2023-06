De biquíni cortininha, ex-BBB Key Alves dá empinadinha de fio-dental: "Inexplicável"

Key Alves dá empinadinha e mostra seu corpaço em clique bem ousados nas redes sociais

Deslumbrante desde que deixou o BBB23, a musa Key Alves encantou os fãs nesta segunda-feira, 5, ao publicar uma série de cliques de sua recente passagem pelo Maranhão. A musa foi uma das convidadas do São João da Thay e surgiu para causar.

É que ela apareceu nas redes sociais usando um biquíni cortininha com recortes. Dona de curvas perfeitas, a ex-atleta apareceu em várias fotos nas quais exibe toda a sua beleza. Ela posou de frente e de costas exibindo suas curvas.

Na foto mais ousada, a bela surgiu dando uma empinadinha estratégica - tudo para mostrar porque é sucesso em uma plataforma de conteúdo adulto. Key Alves ainda legendou a foto com um autoelogio. "Inexplicável", disse ela ao compartilhar os registros.

Imediatamente, fãs da ex-BBB deixaram muitos elogios. "Nossa Barbie morena", comentou um. "Mulher, tu não cansa de ser perfeita, não?", disse outro. "Como pode um olhar ser tão poderoso assim?", questionou outro impressionado com a sensualidade da ex-BBB.

Veja:

Processo para emagrecer

A jogadora de vôlei e ex-participante do Big Brother Brasil 23 Key Alves usou suas redes sociais para compartilhar um pouco do seu processo de emagrecimento depois de sair da casa mais vigiada do país. A atleta mostrou algumas fotos do antes e depois, comentando sobre o tratamento que está fazendo. Ela impressionou os fãs ao chapar a barriga em apenas dois meses.

"Estou seis meses sem treinar, e olha: o tanquinho vem", revelou a jogadora de vôlei, exibindo sua barriga chapada. "Para quem sempre pede para ver o resultado que está dando, a minha barriga está linda. É o tratamento que eu estou fazendo com o doutor Ale. Vocês viram o antes e o depois, eu vou deixar aqui uma fotinho do antes e depois", explicou.