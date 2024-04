Davi 'previu' eliminação de Beatriz do BBB 24 no início do programa: 'Deus não preparou isso aqui para você'

Durante festa do então Líder Buda, em fevereiro, Beatriz se assusta com 'profecia' de Davi sobre o futuro da vendedora paulista no BBB 24; relembre

Beatriz Reis (23) foi a penúltima eliminada do BBB 24. A vendedora paulista teve 82,61% de votos do público. Ela disputou a permanência no reality show com IsabelleNogueira (9,86%) e Davi Brito (7,53%). No início do programa, Bia - como gosta de ser chamada - foi apontada como uma forte concorrente ao prêmio da temporada, mas com o desenrolar do jogo nos últimos dias, ela perdeu o favoritismo, deixou a casa e entrou para o ranking dos participantes com maior rejeição da edição. Mas um fato curioso, que aconteceu em fevereiro, a CARAS Brasil traz à tona novamente: o baiano "previu" a saída da sister do Big Brother e apontou: "Deus não preparou isso aqui para você".

A revelação do motorista de aplicativo aconteceu durante a festa do então Líder Lucas Henrique (30), o Buda, em plena madrugada. Em conversa com Beatriz e Alane (25), o motorista de aplicativo fez uma "profecia" sobre o futuro da paulista. "Quando você sair daqui, você vai chorar muito, porque você queria muito estar aqui, mas Deus não preparou isso aqui para você", disse. “Deus só encaminhou isso aqui para você chegar até aqui, para servir de caminho lá para fora. O que está lá fora é bem maior”, continuou o brother.

Beatriz demonstrou surpresa e o baiano explicou que sempre quis lhe contar isso. “Eu não sei, Bia. Desde quando te vi, eu sinto de falar isso para você. É sério. Já te falei isso várias vezes. Estou falando e espero que esteja ouvindo, porque o que estou falando não vem de mim, vem de outras coisas que você já sabe”, continuou ele, acrescentando que apenas estava dizendo o que vinha sentindo. “Eu sei lá, Bia, estou te falando o que estou te falando, não consigo controlar isso que estou te falando”, finalizou.

Alane, que ouvia tudo, também pareceu impressionada e contou a situação para Deniziane Ferreira (29) logo depois. “O Davi falou cada coisa para Bia que eu não conseguia falar, não era o Davi. Ele falou muita coisa bonita”, disse. Apesar de concordar, Beatriz confessou ter se assustado com as palavras do brother: “Bonita, mas assustadora”. A bailarina concordou. “Parecia que ele estava sendo conduzido a falar alguma coisa, foi muito bonito, impactante, foi assustador porque ele dava a entender de coisas lá fora”, ressaltou.

Já a paraense aconselhou Bia a focar nas coisas boas ditas por Davi. “Ele falou coisas muito bonitas com uma certeza surpreendente. Eu acho que, para tu não ficar angustiada, tem que focar nas coisas bonitas que ele falou”, destacou.