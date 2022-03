Dani Calabresa imita Jade Picon e famosos reagem no Instagram

Comediante Dani Calabresa imita a sister Jade Picon do BBB 22 e famosos se divertem na web

CARAS Digital Publicado em 10/03/2022, às 10h06

Talentosa e bem humorada como de costume, a comediante Dani Calabresa (40) recentemente fez sucesso nas redes sociais ao postar um vídeo do último CAT BBB 22.

No Instagram, a artista da TV Globo separou um trecho do quadro dela no reality show no qual imitava a influenciadora Jade Picon (20), eliminada nesta semana do jogo.

No material, Calabresa citava a condição financeira da sister e brincava com o fato dela ser bem-sucedida em sua vida pessoal. "Se eu sair, eu compro essa emissora e me coloco de volta aqui dentro", disparou a humorista.

Diversos famosos reagiram e se divertiram com a imitação de Dani Calabresa da modelo Jade Picon. Simaria, Gracyanne Barbosa, Claudia Mota e Murilo Couto foram alguns dos que curtiram a zoeira da famosa.

Veja a imitação da Dani Calabresa!