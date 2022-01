Dani Calabresa estreia no CAT BBB com memes de Jade Picon e ironizando Rodrigo

A humorista Dani Calabresa estreou o CAT BBB com o pé direito e conquistou os espectadores

CARAS Digital Publicado em 26/01/2022, às 00h05

Terça-feira de BBB é sempre de muita tensão para os brothers, mas para os espectadores, a edição do programa proporciona muitas risadas.

Desta vez não foi diferente, Dani Calabresa (40) fez sua estreia no CAT BBB, substituindo Rafael Portugal no quadro de humor.

Ao som do hit Baby me Atende, de Matheus Fernandes e Dilsinho, Dani trabalhou o humor da forma irônica tão conhecida pelo público do BBB.

A humorista brincou sobre o show de Alok no último sábado, 22, na primeira festa do programa: "Entrega para o Alok e diz que foi o chefe", brincou, se referindo ao Dj ter ficado mais tempo durante o festa.

Dani também brincou sobre as falas de Rodrigo Mussi (36) durante o BBB: "Ele é gato, pena que fala", disse a humorista.

Os memes sobre a participação de Jade Picon (20) no BBB22 também foram um ponto alto do quadro de Dani, que até colocou um esparadrapo no umbigo, como a influenciadora faz para evitar más energias: "Peraí, minha filha! Vou tampar meu umbigo, seguindo Jade, minha musa. Fofa essa menina, né gente?", brincou a humorista.

Dani Calabresa estreia no CAT BBB: