Dado Dolabella responde comentário de Wanessa sobre ele no BBB 24

O ator Dado Dolabella compartilha vídeos da namorada, a cantora Wanessa Camargo, no BBB 24 e reage aos comentários dela sobre ele

O ator Dado Dolabella mostrou que está de olho em todos os passos da namorada, a cantora Wanessa Camargo, no confinamento do BBB 24, da Globo. Tanto que ele fez questão de responder aos comentários dela sobre ele logo no primeiro dia de competição.

Em uma conversa descontraída durante a primeira prova do líder de resistência, a estrela contou para os colegas que é o namorado quem faz a comida para ela, já que ela não sabe cozinhar. “Quem cozinha é meu namorado-marido”, afirmou ela. Então, um brother perguntou: “Ele tá com aquele cabelinho safado ainda?”. E ela disse: “Está, um gato. E ele cozinha para caramba”.

Ao ver a repercussão deste momento, Dado compartilhou o vídeo no Instagram e respondeu ao comentário da amada. “Cozinho, lavo e passo, gostosura! Quanto mais pedras jogarem, maior vai ser nosso castelo”, afirmou ele.

A estreia do BBB 24 foi na noite de segunda-feira, 8. O reality show conta com 26 participantes, sendo 6 famosos e 20 anônimos.

Foto recente de Wanessa Camargo e Dado Dolabella

A cantora Wanessa Camargo ostentou a sua boa forma impecável ao surgir em uma foto inédita ao lado do namorado, o ator Dado Dolabella. A foto foi compartilhada por ele para celebrar o aniversário de 41 anos de vida da eleita.

Na imagem, ela surgiu apenas de biquíni amarelo estilo fio-dental e deixou à mostra sua barriga reta. Por sua vez, ele ostentou a barriga tanquinho ao posar apenas de sunga.

Enquanto isso, na legenda, o rapaz declarou o seu amor pela namorada no dia do aniversário dela. "Principessa, amor da minha vida! Como valeu a espera com toda sua escola! Gratidão por existir, nossa troca me transmuta dia após dia, me fazendo melhor… gratidão por me permitir caminhar ao seu lado e fazer tudo ter sentido… Você é o paraíso todinho…meu sim, meu não. Meu vício desde o início. Sua voz me arrepia, seu sorriso contagia! Meu céu, meu chão... Parabéns! Que nesse novo ciclo você colha tudo aquilo que vem semeando com tanto amor e devoção! Te amo!", escreveu.