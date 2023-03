Globo não vira as costas e mantém regalias para Guimê e Sapato após o BBB23

Globo não vira as costas e Guimê e Sapato e decide manter regalias dos brothers; veja

A Globo não vai virar as costas para Guimê e Cara de Sapato após as eliminações do BBB23. Em uma decisão surpreendente, a emissora decidiu manter os contratos com ambos e os prêmios conquistados durante o reality.

As informações são do colunista Lucas Pasin, do UOL, que disse que ambos seguirão recebendo os cachês combinados até o final de seus contratos. Também foi disponibilizado profissionais e psicólogos para prestarem assistência aos dois e às famílias.

A emissora também estuda dar um espaço para os dois se pronunciarem. Ainda de acordo com o colunista, Cara de Sapato vai manter o carro avaliado em R$ 140 mil que ganhou no programa. A informação é de Gabriel Perline, do IG.

Reuniões até tarde

Foram tensos os bastidores da eliminação de Cara de Sapato e MC Guimê do BBB23. Segundo as primeiras informações, Boninho e Rodrigo Dourado, diretor do programa, ficaram reunidos durante a madrugada com os eliminados.

As informações foram publicadas pelo jornalista Lucas Pasin, do UOL. Segundo ele, durante todo o dia a produção analisou as imagens. Patrocinadores do programa também ficaram atentos à repercussão nas redes sociais e cobraram uma posição da produção.

Ainda de acordo com o colunista, Guimê e Sapato estavam perplexos e tentavam entender o que rolou. "Eles estão muito abalados, e ficam tentando entender e justificar todo o ocorrido. A equipe toda ficou abalada”, disse uma fonte ouvida pelo colunista.

Mais relatos

Segundo outro relato, o marido de Lexa saiu aos berros dos estúdios onde são gravados o programa. Após deixar a casa na noite desta quinta-feira (16), ele teria ficado alterado e revoltado com a decisão da produção do programa.