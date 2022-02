BBB 22: Confira os memes mais engraçados da noite do Jogo da Discórdia

Nada como um "fogo no parquinho" para animar a noite de segunda-feira no BBB 22: o Jogo da Discórdia cumpriu seu papel, agitando a casa e a internet não perdoou

Caras Digital Publicado em 08/02/2022, às 14h21

O Jogo da Discórdia agitou o ânimos dos brothers na última segunda-feira, 07, e da internet também.



Na atividade, os participantes teriam que escolher duas plaquinhas e colar na testa dos outros. Os emparedados da semana Douglas Silva (33) e Arthur Aguiar (32), foram os que mais receberam plaquinhas.

Quem vai ser eliminado no terceiro paredão do BBB 22? Arthur Aguiar

Douglas Silva

Naiara Azevedo

Ao receber a plaquinha de "sonsa" por Paulo André (23), Naiara Azevedo (32), ficou indignada com a escolha do brother, fazendo caras e bocas para demonstrar sua insatisfação.





Saiba como os brothers reagiram às plaquinhas do Jogo da Discórdia

Arthur Aguiar (32), marido de Maira Cardi (38), foi o segundo participante com mais plaquinhas recebendo nove de seus companheiros de casa. O trio feminino formado por Laís Caldas (30), Jade Picon (20) e Bárbara Heck (29), não poupou palavras em seus discursos e foram firmes comparando as atitudes de Arthur a Rodrigo Mussi (36), segundo eliminado do programa.





A vez de Maria (21), participar do jogo também chamou a atenção dos espectadores. Ao colar na testa de Arthur Aguiar a placa "joga sujo", a atriz não foi nada delicada.

Veja alguns memes sobre o Jogo da Discórdia no BBB 22

a maria colocou a placa no arthur na força do ódio ne? #BBB22pic.twitter.com/E0vzpZbv0F — ingrid (@onlyingrid_) February 8, 2022

a maria colocando a placa no arthur pic.twitter.com/tgZRrzfDPu — larissa (@larisxcec) February 8, 2022







Douglas Silva (33), foi o maior alvo dos participantes durante o Jogo da Discórida. O ator recebeu onze plaquinhas ao longo do jogo.