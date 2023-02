Confinada no BBB 23, Bruna Griphao estreia como cantora e lança primeira música

Dentro do BBB 23, atriz Bruna Griphao faz sua estreia na carreira musical e lança primeiro single com clipe; vem ver!

A atriz Bruna Griphao (23) planejou muito bem sua ida para o BBB 23 e aproveitou para se lançar como cantora durante o confinamento!

Aproveitando a visibilidade na casa mais vigiada do Brasil, nesta segunda-feira, 06, a artista fez sua estreia na carreira musical com o lançamento de seu primeiro single, Bandida.

A canção autoral, que já está disponível nas plataformas de streaming, ganhou até um clipe, que também foi disponibilizado no canal da famosa no YouTube.

"A ideia de lançar a música enquanto eu tô no BBB é aproveitar o momento, essa é uma oportunidade enorme que a maioria dos artistas não tem. Mesmo eu tendo uma visibilidade, mesmo sendo atriz há tantos anos, é um mercado diferente, uma outra proposta, e com o Big Brother talvez eu possa alcançar meus objetivos e chegar a mais pessoas com algo que é tão importante e especial para mim, que é a música", disse Bruna.

"Eu sou compositora, sempre tive o hábito de escrever. Escrever tudo que acontecia comigo e botar no papel, em forma de poesia, em forma de música. Para “Bandida”, que marca meu debut como cantora, a gente decidiu fazer um som mais leve. Eu levei para o estúdio um texto meu meio pronta, fui lapidando com a ajuda de profissionais, compositores, produtores, que me ajudaram a transformar aquilo em música e chegamos nesse resultado final que eu amei", contou ainda antes de entrar para o BBB 23.

Segundo a agência de Bruna, K2L Entertainment, ela deixou mais um single pronto para lançar durante o programa da TV Globo, ainda sem data.

Antes do confinamento, Bruna Griphao já havia anunciado a novidade aos fãs. "Vim aqui contar uma novidade pra vocês que é a novidade que eu acho que tô mais ansiosa pra falar... Porque eu nunca achei que fosse possível, eu nunca achei que fosse capaz, eu nunca achei que fizesse parto desse nicho. Eu sempre me autossabotei nesse lugar", iniciou ela. "Então, eu tô aqui pra falar que e essa é a sua verdade, se você acredita nisso, e se é o que você ama, é possível sim! Então, eu vim aqui contar pra vocês que eu simplesmente vou lançar minha primeira música dia 06 de fevereiro em todas as plataformas digitais", revelou a famosa.

Confira o lançamento de Bruna Griphao, que está confinada no BBB 23:

BBB 23: Em papo com Bruna Griphao, Paula detona Fred

Após a formação de mais um paredão no BBB 23, Paula (28) conversou com Bruna Griphao no banheiro da casa e opinou sobre o jogo de Fred (33), do Desimpedidos.

As duas comentaram sobre o líder da semana, Gustavo, e a biomédica comentou sobre o papo que teve com ele, além de falar com Cristian. Vale lembrar que na madrugada anterior, as sisters acabaram discutindo com os integrantes do Quarto Deserto por conversarem com Cristian, que é do Quarto Fundo do Mar, sobre jogo.

Segundo Paula, Fred estaria tentando moldar seus aliados. Ela pergunta sobre a reação dele, que ficou incomodado com a conversa que elas tiveram com Cristian, e Bruna conta o que ouviu do brother: "Tá vendo o seu amigo ali, o amigão de vocês não era prioridade? Te enganou."

"Não enganou, não. Quando você me fala isso, me fez duvidar de mim. Hoje eu tenho certeza que não posso contar com Fred aqui dentro", afirmou Paula, que ainda falou sobre a amizade de Bruna com Larissa e Fred. "Eles atrapalham você ser você. Eu tentava te acessar e não conseguia. Eles te amam, eles te querem muito bem e eles te querem perto, isso é fato. Só que o Fred é um manipulador. Ele já sabe porque já falei isso pra ele. Ele é", disparou a paraense.

