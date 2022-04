Como consequência do Jogo da Discórdia, Paulo André ganha comida japonesa

Ainda sem ter recebido sua consequência do Jogo da Discórdia, Paulo André é surpreendido por barca de comida japonesa

CARAS Digital Publicado em 12/04/2022, às 21h47

É noite de eliminação no BBB 22! Antes de conhecerem o décimo terceiro a deixar o programa, os brothers ainda recebem suas consequências do Jogo da Discórdia. Essa vez foi a de Paulo André (23).

Paulo André recebe comida japonesa

Na cozinha da xepa, o atleta olímpico foi surpreendido por alarme, anunciando sua consequência do Jogo da Discórdia. Ele havia recebido uma "refeição individual com o cardápio preferido" de Gustavo Marsengo (31), Nisto, foi até a dispensa e pegou o carrinho com uma barca de comida japonesa.

Em seguida, viu os seus colegas do Quarto Grunge elogiarem o presente recebido e comemorou: "Vamos! Esquece".

Empolgado, Paulo André fala: "Que loucura. Obrigado ao envolvido". Depois, agradece o curitibano por ter lhe dado o mimo. Paulo André recebeu sua refeição individual com seu cardápio preferido como consequência do Jogo da Discórdia de ontem. 🍣 🍱 🤤#RedeBBB#BBB22pic.twitter.com/NOj1b7SEP7 — Big Brother Brasil (@bbb) April 12, 2022