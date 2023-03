Com saída de Dania Mendez do BBB 23, família da influenciadora se manifesta: “Bem e protegida”

A família de Dania Mendez divulgou uma nota se pronunciando sobre a passagem da famosa pelo BBB 23

Nesta sexta-feira, 17, Dania Mendez encerrou seu intercâmbio de realities e deixou o BBB 23. Em seu perfil do Instagram, sua família se pronunciou por meio de nota.

“De todo coração, desejamos agradecer infinitamente todas as pessoas que estão apoiando a Dania com tanto amor, sororidade e compreensão”, começava o texto.

A família da influenciadora mexicana ainda agradeceu o apoio das produções do BBB 23, e do programa “La Casa de Los Famosos”, onde Dania estava antes de vir ao Brasil: “Obrigado à produção do Big Brother Brasil e La Casa de Los Famosos USA por cuidar e proteger ela e todas as mulheres de ambos projetos. A ambas as produções, obrigado pela mensagem tão grande de respeito que estão dando ao mundo inteiro”.

“Estamos tranquilos em saber que a Dania se encontra bem e protegida o tempo todo”, ainda dizia a nota publicada nas redes sociais.

Nos comentários, alguns perfis de participantes do BBB 23 se manifestaram em apoio à Dania. “Estamos com você”, escreveram os “adms” do perfil de Aline Wirley. E os responsáveis pelo perfil de Amanda Meirelles comentaram: “Todo nosso apoio à Dania e sua família! Gracias por su visita increíble”.

Os fãs de Dania também comentaram sobre a passagem da influenciadora pelo Brasil. “Obrigado Brasil por receber e amar nossa Rainha”, comentou um seguidor. E outra fã escreveu: “Muito obrigada Brasil por cuidar da nossa rainha Dania amamos vocês e que tirem todos aqueles que a trataram mal, ela é uma mulher muito boa”.

A saída de Dania Mendez do BBB 23 aconteceu antes do que estava previsto e que foi divulgado pela produção, o que revoltou espectadores.

Isso porque, Dania teria uma ação no Poder Curinga, que é revelado na formação de Paredão. Ou seja, a ideia inicial e revelada por Tadeu Schmidt, era que a mexicana ficaria até domingo.